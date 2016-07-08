南方报业“寻找广东美丽乡村”系列活动广州启动

南方日报讯 （记者/肖雄）7日，“岭南画卷——寻找广东美丽乡村”系列活动在广州启动。活动由省文明办、省文联和南方日报社主办，活动将评定首批“广东美丽乡村”并举办“美丽乡村”摄影大赛。

南方报业传媒集团总编辑、南方日报总编辑黄常开表示，此次评选通过对一批“广东美丽乡村”的认定，将起到良好的示范效应，激起全社会更好地记住乡愁，关心与自己休戚相关的乡村，一起打造望得到青山、看得到绿水的“岭南画卷”。

省文联党组成员、专职副主席洪楚平表示，建设“美丽广东”任重道远，此次评定“广东美丽乡村”，将严格参照“自然生态美、生活幸福美、文化和谐美和创新引领美”的四美标准，参评单位由全省21个地级市文明办推荐，也可向主办方自发报名，经网上投票、考察、专家打分认定。

主办方将组织中央、省、市党报摄影记者采拍“广东美丽乡村”，透过专业记者眼睛，通过他们所在媒体，展示广东乡村之美；并组织一场无人机航拍赛，俯瞰广东乡村之美。随行的团队每次考察都将进行图文、视频直播，打造“美的盛会”。

出席活动的省摄影家协会专职副主席郭小宁表示，已发动全省会员参加“广东美丽乡村”摄影大赛，并将派出最优秀的摄影家定点拍摄，出版《广东美丽乡村摄影作品集》。