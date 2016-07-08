天空城诗歌特训夏令营开营 诗教示范基地正式挂牌

换上迷彩服的孩子们在诗教示范基地内熟悉周边环境。

夏令营学员们大多数是第一次体验集体式的“学习生活”，既兴奋又紧张。

南方日报讯 （记者/周豫 实习生/李沁）7月2日，“南方报业天空城兴趣社区·2016诗歌特训夏令营”在位于肇庆四会贞山区的广州市越秀区中小学生综合实践活动教育基地正式开营，这也是天空城兴趣社区首次实地举办诗歌特训活动。在同一天，“南方报业天空城兴趣社区诗教示范基地”也在该基地正式挂牌。

在为期4日的活动中，来自全省各地40多名小学生不仅有了一次零距离和优秀同龄人交流、学习的机会，活动也汇聚了一批出色的文化教师、优秀诗人。通过户外诗歌课堂，孩子们能够有机会观察自然，把对大自然的感悟融入到诗歌写作中，在提升自己诗歌鉴赏、写作能力的同时，也极大丰富了自己的生命体验。不少参与夏令营的同学认为，这一次的体验，能够让他们在日后的学习、生活中更有效率、感触也更丰富。

神奇的“户外特训课”



把自然融入到诗歌题材中

实际上，参加夏令营的孩子有不少只是喜欢读诗，对于“诗”缺乏整体性的认知，更没有写诗的经验。他们对诗歌的认识是不完整的、碎片式的，而这次夏令营使得他们对诗歌有了更规范、全面的认识。

“我们只知道孩子喜欢诗，对诗歌有感觉，但并不知道什么才是诗歌，更不懂新诗、旧体诗之类的区别，缺乏官方的指导，通过这次活动，我们希望他能够对诗歌有一个初步的认知、感受，让孩子热爱上写诗、能够掌握一些方法，就足够了。”在送孩子集合、上车前，一位家长对记者说。

在整个夏令营的活动中，最受学生欢迎的自然是“户外诗歌特训课堂”了。课堂上，树、动物、风吹稻穗等大自然的景象和事物都成了孩子们观察和体验的对象，不仅如此，捉鱼、插秧、野炊等户外活动让孩子们自己亲自走上田间、动手劳作。他们从自己的真情实感出发，体验自身与大自然、大地、水、小伙伴们的关系，寻找诗歌创作的灵感和素材。而“魔法妈妈”罗嘉怡精彩的现场魔术表演，更是让孩子们“脑洞大开”。

语文老师于首平对此次夏令营活动印象深刻。在她看来，这种户外集中训练是很有必要的，“平日里，学校没有统一的关于诗歌的教材，大部分的老师们写诗的专业性还不够，对孩子的诗歌也缺乏评价标准，教学水平参差不齐，教学内容也较为零散、不成体系。

此次，天空城兴趣社区请来全省非常优秀的一批老师集中起来教授学生，并且让大家一同教学、研讨，引导学生是很有必要的。”每天举行的课外活动不仅是孩子们最开心的时候，就连老师同样也非常喜欢这种模式。“我们想要观察一棵树，就会从教室中走出去；想要观察石头，我们就去泥土里捡石头；晚上上夜课，我们还会带着孩子们去野外看星空，对着星空冥想……这样，孩子们写出关于夜晚的诗就不是只有模仿、凭空想象，而是有切身体会了。”于首平说。在她看来，“对于孩子而言，学习写诗是很有必要的。诗歌语言很优美，如果不系统地教授他们诗歌写作的方式、方法，对他们的成长也是一种遗憾。”

夏令营期间，孩子写诗的积极性都格外高，平均下来每人都有三四首新创作的作品，有个孩子甚至写了15首诗。于首平说，“每次上完课，孩子们当场就能创作出来，我们当场帮助他们修改，晚上再同孩子一同整理、交流，他们会把自己作品通过朗诵、歌唱、表演的方式表达出来，非常热情。他们从认识诗，到创作诗、展示诗，是一次很大的进步和飞跃，效果也是立竿见影的。”

把孩子拧成“一股绳”



培养独立能力和团队精神



在另一位老师麦子衡看来，除了让孩子们学会怎样去挖掘诗歌题材、掌握一些写诗技巧外，这次的夏令营活动也是一次孩子团队精神和集体荣誉感的培养。

就在开营的第一天，这群孩子就从“破冰游戏”中体会到了什么叫做团队协作和集体荣誉，不论是比赛还是内务，他们最终都需要通过和身边的“队友”“室友”、“诗友”合作，才能最终达到满意的效果。否则，即便是一个人再优秀，不顾身边的同学，也很难取得好成绩。

譬如，孩子们就需要按照小组的方式来展示团体成员的诗歌作品。对此，麦子衡评价说，“虽然这些诗很稚嫩，但是凝聚着他们整个团队的精神。诗歌让这帮兴趣相投的孩子更加团结、友爱。也让他们发现原来是有这么多人是爱诗的，产生了一种很强烈的集体归属感。”她发现，班上原本不会写诗的几个同学，在短短几天内，好像“大爆发”一样，写得特别勤快，“这也是这次活动的意义之一，把文学教学和拓展训练结合在一起，动静结合、张弛有度，有利于孩子的全面发展。”

夏令营四天的时间很快就过去了，但越秀区中小学生综合实践活动教育基地校长李文峰却从很多细节中发现了这群孩子身上产生的变化。“最大的变化就是更独立了。这几天，他们要一起生活、洗衣服、洗碗筷，这些平日的生活技能肯定会比在家里要增强很多，独立能力也提升很快。”

李文峰希望，通过这一次的活动，一方面让孩子们积累更多诗歌创作的素材，有机会创作出更加丰富的诗歌词汇；另一方面，也希望未来夏令营能在时间、内容上得到进一步拓展和丰富，“在秋季，春季、冬季其实都可以举办这些活动。大自然会因四季变化而产生不同的景色、事物的变化，这样孩子也会有不同的题材。”同时，他也强调了特训活动持续性的重要性，“我们希望，基地有机会和诗歌节实现资源共享，进一步挖掘更适合小孩子们的活动。”而麦子衡则提议，可以将“中国诗词大会”“听写大赛”“中国谜语大会”等综艺节目的形式融入到基地特训当中，让整个活动内容更加活泼。