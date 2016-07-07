小报童现身小榄镇公益义卖报纸 共卖500份南方都市报

南都讯 记者王卫 实习生罗敏妍 通讯员黎伟湘 7月3日上午，一群“卖报小行家”出现在小榄镇百汇广场和花城酒店进行报纸公益义卖活动。该活动由“囤粮计划”与南方都市报社联手举办，致力于通过报纸义卖活动，传递公益观念，倡导人们培养随手阅读、勤做公益的生活习惯。



在卖报现场，小报童朱凯琳刚开始非常害羞、内敛，同行的其他小朋友都卖完了，她手上还剩一大半，“她开始气馁、厌烦，甚至掉下了眼泪”，朱凯琳的家长说。



“感谢活动工作人员的开导和鼓励，让她重新恢复信心，而且越来越投入”，朱凯琳的家长对该活动竖起了大拇指，“我觉得活动很有意义，能帮助人们培养闲时阅读的习惯，更重要的是能锻炼小朋友的沟通能力、应变能力等，还让孩子们身体力行地体验公益。”



据悉，该活动共有26名小报童参加。他们从当天10点45分开始到11点30分结束，报童们用45分钟，成功完成了500份报纸的义卖，共募集善款2368元。另据了解，“囤粮计划”与南方都市报社还将在今天在小榄镇百汇广场进行第二场报纸义卖。募集的全部善款则会用于支持创益菊城公益项目——— 囤粮计划。



延伸



什么是“囤粮计划”？



据介绍，囤粮计划，是一个推广全民阅读的公益项目，致力成为中山市文化志愿传播的青年组织。项目在2015年11月21日由小榄镇创益堡核心筹委发起创立，“带着知识去行善”，是囤粮计划的公益核心理念。成立半年来发起了近十场次读书分享会活动，影响了小榄镇各职业领域青年白领和在校学生，现已成为小榄镇青年人自主发起并具一定影响力的公益组织。2016年3月，囤粮计划读书会被中山市文化广播新闻出版局评为“2015年度文化志愿优秀服务项目”。