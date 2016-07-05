南方报业"中国梦"广东工人艺术团走进湛江海滨船厂

“中国梦·劳动美”广东工人艺术团送文艺进企业活动现场。

7月1日晚，由省总工会、省文化厅与南方报业传媒集团联合举办的广东工人艺术团“中国梦·劳动美”送文艺进企业慰问活动走进湛江海滨船厂，省总工会、湛江市总工会等单位领导、劳模代表、海滨船厂和其他部分企业职工、部队官兵等1000多人共同观看了精彩绝伦的演出。

晚会以舞蹈《青春绽放》开场，在随后的“南粤情”“劳动美”“中国梦”三个篇章中，舞蹈、魔术、独唱、杂技、相声等各种形式的文艺节目陆续登台亮相；在魔术表演中，魔术师王冬歌表演的《魔星高照》与职工充分互动，在现场掀起一波高潮；由青年歌手李白演唱的歌曲《南方以南》，精彩的歌舞表演再一次点燃了现场激情；广州杂技团的双人对手表演——《追求》，赢得了观众的阵阵掌声；著名相声演员逗笑、逗乐表演了相声《欢声笑语》，给现场带来了阵阵笑声；著名男高音歌唱家唐彪连续演唱了《永远跟你走》和《红星照我去战斗》，让职工们领略到国内顶尖的演唱水平。

为表达对中国梦、劳动美的良好祝愿，海滨船厂艺术团也组织演出了自编自导自演的舞蹈《迷彩英雄》，展现海滨船厂职工风采。晚会最后，全场起立共同唱响《没有共产党就没有新中国》，讴歌了中国共产党的丰功伟绩，献上了对建党95周年的祝福。

“广东工人艺术团慰问演出活动，让我们享受了文艺大餐，节目很精彩、演出很成功，希望更多的文艺表演能走近我们身边、走进我们生活。”演出现场气氛十分热烈，职工们均表示非常需要更多这样的文艺节目来丰富他们的业余生活，“尤其艺术家们在节目中不断穿插对一线职工的理解和赞美，十分贴近我们的工作和生活实际，让我们感触极深。”

撰文：崔财鑫 黄应来 赖寒霜 林小军 摄影：陈培春

劳模风采



省五一劳动奖章获得者、湛江港第三分公司技术主管鲍雪翔：



从“门外汉”蜕变为金质“港口人”

“司机，司机，请问你那边是什么情况？”“司机，一切调试正常，请报生产管理可正常投用生产。”日前，当笔者来到湛江港（集团）股份有限公司第三分公司采访时，一名手拿对讲机的小伙正带领工人抢修斗轮堆取料机。在他们的努力下，取料机这位码头“巨人”很快又恢复了“健康”。

该小伙就是2016年广东省五一劳动奖章获得者鲍雪翔。1983年出生的他，刚大学毕业就南下湛江，2006年6月成为湛江港集团的一员。10年来，他取得了“湛江市优秀共青团干部”、“全国港口最美青工”、中国海员建设工会第十三届“金锚奖”等荣誉。

技术革新勇挑重担

2006年，湛江港集团向全国学子广发“英雄帖”，收罗各地优秀人才，当年毕业于武汉华中农业大学机械设计制造及其自动化专业的鲍雪翔有幸被选中。这位老家在浙江义乌的小伙子，和几位大学同伴坐火车从武汉直下湛江。

凭着自己勤奋好学的精神，鲍雪翔很快“上位”，成为了公司的技术骨干。7年前，鲍雪翔申请由霞山港区调到远离市区、条件艰苦的调顺岛港区工作。不久，又主动要求从收入较高的机械一队调入收入相对低、工作更繁重的散机队。

鲍雪翔有个习惯，身上总带着小本子，遇到的技术难题、棘手故障，或对技改有了“灵感”，随手记录，整理思考。在湛江港集团三分公司机一队工作期间，他协助队里开展名为《提高海岬型船卸船效率》的QC攻关小组，该QC成果荣获2010年广东省第30届QC发表会“南粤之星杯”银奖。2012年5月，他组织开展的QC成果《降低装车楼作业停时》获中国交通运输行业2012年度质量管理小组成果发布优秀奖。

鲍雪翔积极组织和参与设备的技改和成本管控工作。通过技改创新，不仅提高了相关设备的技术性能和码头装卸船的生产效率，还降低了企业成本，较大增强了企业的生产竞争力。

几年来，鲍雪翔组织、参与对装车楼、斗轮机、皮带机等设施设备进行技术改造有60多项，通过改造，提高了设备运行稳定性，降低了故障率，提高了生产效率。

“小鲍工作室”初显成效

繁忙紧张的工作之余，鲍雪翔攻读武汉理工大学电气工程在职研究生，同时攻读报考国家注册电气工程师。因此，鲍雪翔虽然参加工作仅10年，但电气专业理论知识和实际技能快速提升，由技术员做起，到主办工程师、技术主管，成为公司技术骨干。

鲍雪翔发现，不少维修员工技术不扎实。他提出要建立“学习型”班组。为了编写好培训教材，白天，鲍雪翔就跟工人在现场，一起检修，一起排查故障；晚上，就自己翻书，查阅各种资料。遇到有设备厂家现场维修的机会，就从头跟到尾学习。历时1年多时间，他编写了《港口电气维修汇编》，作为港口技术培训书籍，全面传授给员工。

2015年4月，以鲍雪翔命名的“小鲍工作室”正式成立，工作室以技术创新、设备保障、志愿服务活动为载体。截至去年底，该工作室共开展创新技术项目10项，开展修旧利废工作1项，其中已完成并实施的项目4个。

工会亮点



湛江市总工会：做职工群众的贴心人



近年来，湛江市总工会拓展帮扶工作内涵，扩大延伸帮扶工作覆盖面，帮助广大困难职工群众渡过难关。同时，积极组织广大职工开展“当好主力军，建功‘十二五’”劳动竞赛，充分展示了湛江市工人阶级主力军风采，创造新成绩，展现新作为，有力地推进了重点工程项目建设和产业转型升级，为建设幸福湛江和推动湛江经济社会健康发展作出积极贡献。

资助困难群众子女上学

湛江市总工会不断创新工作理念，形成了接待、咨询、帮扶、维权等一站式服务体系，做到帮扶服务工作组织网络化，帮扶机制长效化，帮扶途径多元化，帮扶活动品牌化。打造和形成了党委重视、政府支持、工会运作、各方配合的帮扶工作大格局，构建了市、县（市、区）、产业（乡镇）、企事业单位四级帮扶服务网络，全市建立了2.3万多户困难职工档案并录入工会帮扶工作系统实行动态管理，帮扶服务工作取得显著成效。

湛江市总工会每年都积极协助党委政府做好春节送温暖工作，成为社会各界普遍认同的工会品牌工程。据不完全统计，5年来，全市各级工会组织共筹集送温暖资金7500多万元，走访慰问困难企业551个（次），慰问困难职工11.5万人次。

“金秋助学”活动是各级工会开展的致力于帮扶困难职工家庭、帮助寒门学子就学成才的一件实事、善事，5年来，市、县两级工会组织多渠道筹措助学资金1750多万元。

呵护职工身心健康

湛江市总工会积极开展“真情关怀”工伤探视活动。近5年来，湛江市总工会投入30万元，深入职工家庭、医院、企业探视工伤职工；积极开展“关爱职工”健康知识巡回讲座活动，邀请全国健康素质教育工程活动的专家教授为湛江市142家企业的15300多人次职工举办了健康知识讲座。同时开展“与健康同行”职工免费体检活动，湛江市总工会每年都会安排职工健康专项资金，与省工人医院以及市内各大医院联合为困难职工开展免费检查活动。近5年来，共为60多个困难企业的职工开展免费体检和治疗活动达8000多人。另外，紧紧依托工会律师团，为职工群众提供法律服务工作，提供法律援助，为职工挽回1500万元的经济利益。

湛江市总工会成立了职工心理健康咨询服务专家团，专家团聚集了广东医学院、广东医学院附属医院、湛江中心人民医院、海军422医院等11所医疗卫生和教学单位中的20多位知名心理学教授、专家和资深的心理咨询师。每周定期开展接访咨询活动，并深入基层开展大型心理健康辅导讲座活动。

为了提高广大职工抗击风险的能力，湛江市总工会积极推广了职工医疗互助保障活动。目前，湛江全市投保职工达21.3万人，为1031名患病职工送出赔付金883.4万元，有效缓解了患病职工的经济压力。

引导广大职工建功立业

湛江市总工会广泛开展“当好主力军、建功十二五”的主题劳动竞赛活动，全面深化重点工程劳动竞赛、职工职业技能大赛和群众性技术创新活动，组织引导广大职工建功立业。

5年来，全市参与劳动竞赛职工人数达110万人，开展重点工程、重点园区、重点项目劳动竞赛15场次，举办全市行业性职工职业技能竞赛23场次；通过岗位练兵、技能培训、技能比赛活动提升技术等级的职工26.5万多人；开展“首席员工”“金牌工人”选树活动的企业达到331家，选树技能带头人4092人；职工提出合理化建议5.8万多条，采纳4.32万多条；建立劳模创新工作室、职工创新示范基地15家；职工参与技术革新6830多项，发明创造26项，评选表彰职工技术创新成果3520项，创造经济效益超60亿元。