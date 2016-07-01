省商务厅和南方日报举办加工贸易创新发展专题座谈会

加工贸易创新发展趋势专题座谈会现场。南方日报记者 吴伟洪 摄

省商务厅发布的《广东省加工贸易创新发展研究报告》显示，我省加工贸易出口产品中，机电和高新技术产品已经分别占到77.4%、47%，而劳动密集型产品仅占11.8%，加工贸易企业已经从劳动密集型产业向技术和资本密集型产业转变。

依托加工贸易，“广东制造”已获欧美主流市场认可。目前国际电商巨头亚马逊、Ebay平台上入驻的中国卖家，七成来自广东。

但当前我省加工贸易还存在一些深层次的问题，如产业层次亟待提高、加工贸易企业根植性较差、粤东西北地区仍未能有效承接加工贸易等，转型升级发展任重道远。

6月28日下午，广东省商务厅和南方日报社在东莞联合举办“新常态下新趋势”之“加工贸易创新发展趋势”专题座谈会。来自政府、企业、学界的代表围绕“新形势下广东加工贸易企业如何参与国际分工”展开探讨。省口岸办主任、商务厅副厅长吴军，海关广东分署副主任何力，南方报业传媒集团副总编辑王更辉，东莞市副市长杨晓棠，黄埔海关副关长涂琳等嘉宾出席会议。

●南方日报记者 吴哲 黄进

1.“广东制造”获欧美主流市场认可

亚马逊等国际电商平台上，七成中国卖家来自广东

省口岸办主任、商务厅副厅长吴军在座谈会上发布了《广东省加工贸易创新发展研究报告》。

很多人对于广东加工贸易发展的印象，仍停留在“来料加工”和“遍地开花”，以为加工的层次、产品都比较原始和低档。而上述报告用一系列最新数据对此进行了权威说明：首先是总规模。2015年，我省加工贸易进出口额4403.6亿美元，总量仍排在全国首位，占全国加工贸易进出口的35.4%，占全省外贸进出口的43%，是居第二位省份（江苏，2296.7亿美元）的1.9倍。而从产业结构上看，去年我省从事技术、资本密集型产业的加工贸易企业占比分别为35.2%、28.9%，分别比2010年提高15.8个、0.1个百分点。说明加工贸易企业已经从劳动密集型产业向技术和资本密集型产业转变。表现在产品结构上，就是我省加工贸易出口产品中，机电和高新技术产品已经分别占到77.4%、47%，而劳动密集型产品仅占11.8%。

吴军表示，依托加工贸易，“广东制造”已获欧美主流市场认可。“目前国际电商巨头亚马逊、Ebay平台上入驻的中国卖家，七成来自于我省”。

吴军也谈到，当前我省加工贸易还存在一些深层次的问题，如产业层次亟待提高、加工贸易企业根植性较差、粤东西北地区仍未能有效承接加工贸易等，转型升级发展任重道远。在外部需求趋紧、传统优势弱化而竞争压力持续增大的情况下，我省加工贸易原有比较优势和政策红利逐渐弱化甚至消失。发达国家的“再工业化”，以及发展中国家、我国中西部地区凭借成本优势大规模承接加工贸易转移，对我省加工贸易形成双重挤压。

对此，吴军认为，用好电商、外贸新业态、信息化等手段加快创新发展，沿着“微笑曲线”加快中间加工制造环节提升和向产业链、价值链两端延伸，是今后我省加工贸易发展的必然选择。具体路径方面，要推动生产方式、产业结构、经营主体、销售市场、区域布局等五个“转型”，和工艺流程、产品结构、集聚配套、服务能力、增值能力五个“升级”。

他透露，近期，由省商务厅以该报告为基础制订的《广东省促进加工贸易创新发展实施方案》，已经省政府常务会议审议通过。目前准备提交省委全面深化改革领导小组审定，预计年内出台，将有力推动我省“十三五”加工贸易创新发展。

2.积极参与行业共性技术平台建设

新常态下加工贸易企业如何应对新挑战？

“加工贸易其实就是一种贸易方式。只要产业升级，加工贸易也可以很高端。比如大家都熟知的波音飞机，有些零部件的生产制造也是通过加工贸易方式来完成。”针对外界有人认为加工贸易就是低端制造业的观点，东莞市副市长杨晓棠提出自己的看法。

这一观点也得到了中国综合开发研究院区域发展规划研究所所长刘祥的赞同。他认为，加工贸易是企业参与全球产业分工的一种重要方式，没有高低端之分。如果加工贸易企业生产的是低端的、劳动密集型的产品，那么产业就是低端的。如果生产的是波音飞机这样高端的高科技产品，那么产业就向高端化发展。

数据显示，“十二五”期间，我省加工贸易对传统市场进出口的比重由2010年的60.4%下降至2015年的56.8%，对新兴市场进出口的比重由39.6%提升至43.2%。我省加工贸易产业已成为国际分工体系中东亚、东南亚—珠三角—美欧产业链格局的重要组成部分。

但与会专家也指出，从国际产业链分工看，我省加工贸易企业大多由港澳台商投资，直接承接欧美高端加工贸易产业转移比重仅为4.6%。产业虽然集中于电子信息等高端产业，但主要从事加工装配等产业链中低端环节。特别是技术研发方面，我省大部分加工贸易企业核心技术主要通过境外公司授权或向其购买取得，相关产业核心零部件依然高度依赖进口。

那么加工贸易企业应该如何通过科技创新，更好地切入到以跨国公司为主导的国际产业价值链分工中去呢？

广州金发科技是这方面的一个典型例子。该公司在短短23年时间，从总资产2万元的小公司，发展成为总资产、销售收入双超百亿元的中国改性塑料龙头企业。该公司科技部部长宋子强表示，这主要得益于公司坚持自主创新，凝聚了一支优秀的人才队伍，搭建起一个科学高效的自主创新体系。

“我们始终坚持参与行业共性技术平台建设，提高人才结构，提升产品技术含量和附加值，自主创新和自主品牌。目前，公司凝聚和培养了一批国内优秀的专业技术人才，组建了包括12名院士级顾问、45名海内外高级专家顾问、4名国务院特殊津贴专家、100多名博士、400多名硕士的科研开发团队。”宋子强说。

中国综合开发研究院研究员王振则建议，产业转型升级需要产业所在园区也要进行相应更新改造。从企业集聚、产业链条、研发平台、服务平台到社区文化，人才配套服务和生产服务都很重要。

3. 建立适应新型业态的监管模式

在加工贸易创新发展中政府该如何作为？

在加工贸易创新发展的过程中，政府又该如何作为？与会嘉宾认为，政府部门应积极推动落实简政放权和优化服务，适应加工贸易管理由传统的政府主导向市场主导转变，进一步激发企业主体活力和提高贸易便利化水平，并通过不断深化改革，支持新型业态发展。

海关广东分署副主任何力认为，作为加工贸易的监管部门之一，海关所能做的，便是通过深化管理体制机制改革，创新监管模式，最大程度降低企业的制度性交易成本。

何力透露，海关广东分署正计划安排与商务模式创新相适应的监管服务。通过与地方商务主管部门合作，搭建加工贸易边角余料网上拍卖平台，让那些无序的加工贸易边角余料买卖纳入统一平台，引导他们进行规范和高效处置，同时也使其符合海关的监管要求。“目前广东海关已经启动了相关工作，下一步将跟商务厅在全省范围内推广这种模式。”何力说。

此外，海关广东分署还正组织省内七个直属海关，推进搭建一个功能完善和网络升级的电子平台，在为加工贸易企业提供多种服务的同时，把海关监管嵌入市场流程的过程中去，在企业不知不觉中实现“顺势监管”。

广州正在加快推进国家跨境电商综合试验区建设，准备以此为契机，加快推进加工贸易企业发展跨境电商。

“我们正在积极探索引导企业依托电子商务实现线上线下融合发展。”广州市商务委副巡视员张丽萍介绍，广州市除了支持加工贸易企业开展研发设计和品牌建设以外，也大力支持新业态发展，助推传统产业升级。比如升级改造牛仔服装、箱包、灯光音响等专业市场，促进传统加工贸易产业销售与电子商务融合。

深圳则充分发挥“海上丝绸之路”沿线国家的经贸“窗口”作用，紧扣“一带一路“大战略，促进加工贸易发展。

“首先要坚持发挥重大项目的支撑作用。”深圳市经贸信息委主任助理叶文戈介绍，深圳目前已有137个项目布局于38个“一带一路”国家，主要集中于信息通讯、生物医药、消费电子、能源电力、海工装备、专用机械等产业高端领域，其中不少项目已取得实质性进展。此外，深越合作区、印尼合作区，还有与巴布亚新几内亚的经贸合作都在抓紧推进中。

那么粤东西北地区又该如何作为呢？汕尾市商务局副局长陈永旭介绍，汕尾的经验是以园区为载体，以招商引资和优化服务为抓手，积极承接珠三角等经济发达地区产业转移。目前，汕尾已经形成汕尾城区主导发展电子信息、海产品及食品加工、高端品牌服装设计制造、商贸物流业，海丰、陆丰大力发展以服装纺织、珠宝首饰研发加工、精密机械、电器设备等集聚产业，陆河主攻建筑装饰材料、新能源汽车等的产业布局。

■经验

加贸企业应如何“擦亮品牌”？

以用户体验为出发点

多从事贴牌加工，一直以来也是加工贸易企业为人所诟病的软肋之一。近年来，虽然我省加工贸易企业品牌建设步伐加快，但知名品牌和具备较大影响力的品牌仍较为缺乏。

注意细节 做好质量把控

在这方面，“徐福记”的发展故事中有很多值得企业借鉴的经验。

东莞徐福记食品集团事务部总监孙天珍介绍，该公司从92年创立时的600万元营业额，做到今天的60多个亿，糖果点心销售额居全国第一。这期间坚持自主品牌、充分重视用户体验、做好质量源头把控是成功的重要因素。

孙天珍拿起桌上一瓶水来举例。“我刚才拧开这瓶水时，一打开就洒了一地。然后我发现，这瓶水装得太满了。”孙天珍说，对于企业来说，要时刻去注意看是不是有可以改进的地方。当年徐福记开始做小包装食品，就是为消费者提供便利。“可能独立小包装比大袋的经济装在成本上更贵，但是便利和节约。食品保存不好的话，口感也会丧失。所以我们的考虑都是基于这样的细节，从头到尾以消费者的需求为出发点。”

孙天珍说，徐福记食品光一天用的鸡蛋就将近20吨，为了从源头做好把关，从农场怎么养鸡、喂的饲料是否含检验不合格的原料等环节严格监控，花生也要到产地检查。为做好质量把控，企业自行采购了价值1000多万元的设备，设立企业检测中心，检测密度比国家标准还要高出200倍。

“我们有一款很有名的糖果产品，在内部产品抽查时，发现一批产品的某项指标超标，公司立即决定全国范围内召回，而这完全是企业自主行为。我们不在乎成本和利润上的损失，在乎的是这一批有问题的产品不能流通到市场上。”孙天珍说。

收购知名品牌 提升影响力

同样是加工贸易企业“擦亮品牌”，东莞的创科集团走的是另一条路。

“作为电机工具行业的‘后起之秀’，全球范围收购品牌是集团迅速发展壮大的原因。”东莞创科集团旗下的厚街创科五金制品有限公司总监吴文兵说，自1999年以来，创科集团在全球范围内收购了逾十个高端知名品牌，完成了在各细分市场的品牌布局。

吴文兵透露了一些收购品牌的“窍门”：“首先应该把握市场机遇，一个好的品牌在经营非常顺利的时候，收购它是非常困难的，或成本非常高。其次，要专注于熟悉的领域，有策略地收购。创科集团收购的品牌都是电动工具行业和其关联性特别强的行业的品牌，甚至其中有些品牌创科曾为其代工。最后还需要资金的支持。”

通过收购国际品牌，创科集团在短短十几年时间内，完成了从普通代工厂到行业全球领导地位的转变。

策划统筹：邓红辉 谢思佳