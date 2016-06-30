南方报业"中国梦"工人艺术团走进深圳赐昱科技园区

全场合唱《没有共产党就没有新中国》。彭程 摄

6月24日晚，由省总工会、省文化厅、南方报业传媒集团联合主办的“中国梦·劳动美”广东工人艺术团送文艺进企业慰问活动深入一线，走进深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区赐昱科技园区，广东省总工会、深圳市总工会和龙城街道、嶂背社区等领导与劳模代表和嶂背社区10多家企业2000多名一线职工共同观看了精彩绝伦的演出。

晚会以女声独唱《木棉花开的时候》开场，在随后的“南粤情”“劳动美”“中国梦”三个篇章中，舞蹈、魔术、独唱、杂技、相声、小品等各种形式的文艺节目陆续登台亮相；在魔术表演中，魔术师王冬歌表演的《魔星高照》与职工充分互动，在现场掀起一波高潮；由青年歌手李白演唱的歌曲《南方以南》，精彩的歌舞表演再一次点燃了现场激情；广州杂技团表演了双人对手《追求》，力量和形体之美，赢得了观众的阵阵掌声；著名相声演员逗笑、逗乐表演了相声《欢声笑语》，给现场带来了阵阵笑声；著名男高音歌唱家唐彪连续演唱了《永远跟你走》和《红星照我去战斗》，让职工们领略到国内顶尖的演唱水平。

值得一提的是，深圳福永万福民工街舞团连续两次登上春晚舞台，展示了农民工的风采，此次专程到赐昱科技园区表演《快乐的建筑工》，让现场观众倍感亲切。

为表达对劳动美、中国梦的良好祝愿，赐昱科技园区党委也组织演出了自编自导自演的歌舞《山野小曲》，展现园区职工风采。晚会最后，全场起立共同唱响《没有共产党就没有新中国》，讴歌了中国共产党的丰功伟绩，献上了对建党95周年的祝福。

“省总工人艺术园慰问演出活动，让我们享受了文艺大餐，节目很精彩、演出很成功，希望更多的文艺表演能走近我们身边、走进我们生活。”演出现场气氛十分热烈，职工均表示非常需要更多这样的文艺节目来丰富他们的业余生活，“尤其艺术家们在节目中不断穿插对一线职工的理解和赞美，十分贴近我们的工作和生活实际，让我们感触极深。”

全国优秀工会工作者杨诗勇：



有效维护职工合法权益

由于表现突出，他获得了无数荣誉。2015年12月，他还被中华全国总工会授予“全国优秀工会工作者”称号。他就是现任龙岗区龙城街道嶂背社区工会职业化副主席杨诗勇，现年40岁，湖北省丹江口市人。

在深圳工作18年来，杨诗勇追求上进，从初到深圳时只有高中文化到现在拿到本科文凭、获得高级劳动关系协调师职业资格，并且从一名农民工走上专职工会副主席的岗位；2009年4月、2014年9月，先后当选为深圳市总工会第五届、第六届委员会委员。

杨诗勇爱岗敬业，在担任社区工联会副主席6年多时间里，他直接参与重大劳资争议30多起，涉及人数1000多人，涉及金额500多万元，有效地维护了职工的合法权益和社区的和谐稳定，基本实现了小事不出厂、大事不出社区。2014年6月，某手袋厂5名职工对社区工会及时帮助他们拿到合理补偿表达了感谢之情，并赠送了锦旗和感谢信。

杨诗勇无私奉献，10多年来，他先后组织了百余次的义务献血、慰问孤寡老人和孤儿等各种献爱心活动。在2008年我国发生的雨雪冰冻灾害和汶川地震两起大的灾难中，组织和动员职工捐献衣物8000余件，并为支援灾区举办了四场募捐晚会，筹得善款120多万元。

杨诗勇创新求索，积极探索源头治理劳资纠纷的机制、方法和措施等，牵头组织成立了嶂背社区和谐劳动关系促进会，动员厂房业主、本地厂长和企业职工等积极发现、上报和化解劳资纠纷，探索实行“错锋上班”，开展“集中+驻点宣传”“换位体验”“集中+定期走访”等活动，通过近半年的努力，嶂背社区劳资纠纷有所下降，企业和职工对工会的认可度稳步提高。

龙城街道总工会：



积极打造源头治理劳资纠纷“嶂背模式”



深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区去年2月被确定为“深圳市总工会源头治理劳资纠纷试验区”，短短一年多的实践，龙城街道总工会牢牢把握源头治理劳资纠纷的顶层设计和基层实践两个定位，切实做到了在机制层面、制度层面、实操层面的“三个突破”。

然而，对于“源头治理劳资纠纷试验区”的建立，在各种层面上，大家都并非一开始就达成共识。龙城街道总工会相关负责人说，所有的疑问或者分歧的焦点聚集在“劳资纠纷能不能源头治理？源头在哪？工会行不行？”等问题，同时“试验什么、怎么试验？”则是心有疑惑者共同的期待。

针对上述疑惑，龙城街道总工会提出了“坚持两个导向、着力三个突破”的工作思路，即：坚持问题导向和职工需求导向，着力于机制层面、制度层面、实操层面的三个突破，真正做实做强社区工会联合会，从而打通各级工会与企业工会、职工会员的“通道”，并直接作用于企业、服务于职工、彰显在社区，通过源头治理劳资纠纷，以劳动关系和谐促进社区和谐、社会和谐。

在嶂背试验区建设实践中，龙城街道总工会力求做实做强基层工会，使之成为“有用工会、实力工会”；力求创新建立一套科学高效、可持续、可复制推广的工作机制和工作模式，从而为构建现代社会和谐劳动关系探路，为党委政府分忧，为经济转型助力。

具体来说，龙城街道总工会主要从两个方面着手做了一系列具体工作：一是牢牢把握“顶层设计”定位，构建推进试验区建设的外部机制；二是牢牢把握“基层实践”定位，形成源头治理劳资纠纷的内生机制。

值得一提的是，龙城街道总工会在构建外部机制方面，将工会工作经费和嶂背试验区运作经费纳入街道财政预算列支，每年还提供不低于80万元日常工作经费保障。

在试验区工作实践中，龙城街道总工会还真正做实做强社区工会，打通各级工会与企业工会、职工会员的“通道”；通过“一个主体、四个参与”的工作模式推动民主建会，密切工会组织与会员的联系；通过“双向沟通、互利共赢”的劳资协商对话机制，直接作用企业、服务职工，真正把社区工会和企业工会建设成能够自主预防和调处劳资纠纷的有用工会、实力工会，从而探索出了“一委两会多联动”工作机制和治理模式。

据龙城街道总工会介绍，他们还投入50万元资金创设首个社区“职工之家”，总面积约500平方米，设立职工维权、关爱帮扶、教育培训、心理疏导、窗口服务、文化活动等六大服务平台。

目前龙城街道总工会已开展工会业务知识、安全知识、劳动法律法规、定向越野活动、职工趣味运动团队训练营等教育培训及文化活动100多场次，参与人数达7000人次，深受广大企业职工和社区群众的欢迎。

同时，龙城街道总工会又与赐昱科技公司共建赐昱科技园区职工之家，作为嶂背试验区职工之家的分点。另外依托企业自身力量，拓展建设了多个企业职工之家，随着“职工之家”分点建设的进一步延伸，嶂背试验区职工之家“一中心多站点”格局初步形成。

通过一年多的实践，嶂背试验区在四个方面取得了一定成效：基层工会工作机制和源头治理劳资纠纷参与机制得到较好建立和完善；实现了基层工会参与劳资纠纷调处的实力和能力双提升；“一委两会多联动”治理模式业已形成，并产生辐射效应；职工、企业乃至社会对基层工会组织的认同感和信赖度进一步提升。

最为关键的是，试验区劳资纠纷源头治理的内外两套体系初现成效，劳资争议数量逐步下降，工会的凝聚力和向心力得到进一步加强，像赐昱、镱骐这样的“有用工会、实力工会”逐渐形成。如，镱骐公司新一届工会主动亮明身份，走访员工，建设“职工之家”，修订完善《员工手册》，获得了员工的高度好评，也提升了企业对工会的认可度。撰文：黄进