南日和发改委联合召开“新常态下新趋势”专题座谈会

经济越发达，服务业尤其生产性服务业所占比重就越高，这是全球生产性服务业发展的主要特征。当前，世界主要发达国家的产业结构均呈现由“工业型经济”向“服务型经济”转型的总趋势，作为经济第一大省的广东，经过产业结构的不断优化升级，生产性服务业也呈现明显的高增长趋势。

而随着互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术发展，以互联网和相关服务业为主体的新兴服务业，成为此轮生产性服务业高增长的领头羊，催生了跨境电子商务、城市配送物流、互联网金融、航运金融、数字会展等一批新业态。

在7月5日由广东省发改委和南方日报社联合举办的“新常态下新趋势”之“生产性服务业高增长”专题座谈会上，来自政府、企业、学界的代表围绕“跨界融合，生产性服务业与制造业如何相互促进”，展开了深入探讨。省发改委副主任蔡木灵，省政府发展研究中心副主任李惠武，南方报业传媒集团副总编辑王更辉等出席会议。

●南方日报记者 吴哲 谢庆裕 刘倩 实习生 李嘉俊 策划统筹：邓红辉 谢思佳

粤生产性服务业支撑经济增长作用明显



哪些生产性服务行业将最先被改变

生产性服务业是当今全球产业竞争的战略制高点，也是促进广东乃至我国经济转型升级的突破口。在座谈会上，省发改委副主任蔡木灵发布关于生产性服务业高增长趋势研究报告时透露，广东人均GDP刚超过1万美元，已进入服务经济时期，随着新一代技术革命和产业变革的兴起，制造业与服务业深度融合，生产性服务业加速发展趋势明显。预计“十三五”时期，我省生产性服务业年均增长将保持9.5%以上，电子商务、商务服务、科技服务等重点行业年均增长将在15%以上。

谈优势??制造业转型升级需求迫切

“广东生产性服务业的发展，相比于与广东经济发展水平相当的经济体，或者发达国家在对应的发展阶段上，特点有很大不同。”暨南大学产业研究院院长顾乃华在座谈会上表示，第一个不同是新常态背景下的逆势增长，“广东生产性服务业支撑推动经济增长作用明显，第三产业增速明显快于GDP和第二产业，其中生产性服务业表现亮眼，今年前5月增速超过12%。”

而且，广东生产性服务业增长潜力还很大。顾乃华透露，世界上与广东相当的其他经济体服务业占生产总值的比重、生产性服务业占服务业的比重普遍都在70%以上，而我省这两项占比都仅刚刚超过50%。

对此，顾乃华总结了广东省生产性服务业发展的几大优势，包括巨大的市场需求、务实灵活的政务环境、“互联网+”的后发威力和潜在的改革红利。“特别是在目前经济下行压力较大的背景下，制造业转型升级需求迫切，带来对生产性服务业的更大需求。”顾乃华说，各种因素叠加下，相信未来广东生产性服务业会成为支撑经济发展、转型升级的重要力量。

蔡木灵则在发言中用5个“力”概括了广东“十三五”生产性服务业高增长的有利条件，包括全面改革释放带来的市场活力、“互联网+”带来的动力、供给侧改革激发的潜力、经济全球化合作形成的助力、制造业转型升级产生的拉力。

谈变化??八大行业或最先被改变

当前，互联网正重构着现有产业结构和商业模式，新的经济模式不断涌现。广东亚太经济研究院院长李志坚将这些变化归纳为新业态、新模式、新技术、新产品。他一口气点出了8个最先受到互联网改变的行业，分别是数据服务、生物健康、商贸物流、科技服务、电子商务、金融、旅游和文化行业。

“人的需求可以延伸出很多新业态。”李志坚举例说，以前医院资源很难共建共享，现在视频和手机就可以远程看病。在电子商务冲击下，传统零售业的销售额大幅下降，平台型商贸企业涌现。而在数据服务领域，很多搞数据挖掘的公司成长很快，很受资本市场青睐，因为他们抽样调查的来源更多、成本更低、效率更高，相比之下，传统的市场调查公司已经面临大数据服务的挑战。

休闲旅游的方式也发生了很多变化。“从过去的观光旅游进入休闲旅游时代，出现了像旅游+地产、健康、文化、金融等发展业态，线上线下结合，不仅走向国际，也逐步走向精品化，定制化。”李志坚说。

带来变化的同时，生产性服务业发展过程中也不可避免面临掣肘和挑战。顾乃华表示，近年来，生产性服务业仍面临人才瓶颈、体制机制障碍。

谈前景??对标国际水平抢占高端

那么，哪些重点领域将成为生产性服务业中发展迅猛的新增长点？“广东已步入服务经济时代、质量发展时代和网络经济时代，把握这三个时代就能发现哪些领域成为高增长点。”华南理工大学现代服务业研究院服务经济研究所所长、研究员李冠霖一语点出其中奥妙。

他列出了12大领域，并归纳为强化“两条标线”扩大“一个覆盖面”。第一条标线首先是上线，即要对标国际水平，抢占高端。这样，生产性服务业高增长的三个领域包括：科技研发及科技服务、工业设计、文化创意。

李冠霖所指的第二条标线是底线，即对标健康要求，守住底线。他说：“这样，生产性服务业高增长的四个领域包括：产业标准服务、检验检测认证、产品溯源服务、节能环保服务。”

最后，“一个市场覆盖面”是指内需外需并重，积极扩大市场覆盖面。这样就出现了生产性服务业高增长的五大领域，包括现代流通、电子商务、商务会展、现代物流和供应链管理、产业金融及融资租赁服务。

蔡木灵则援引报告对我省生产性服务业主要行业的高增长趋势进行分析，提出了九大行业，包括工业设计、现代物流和供应链管理、电子商务、信息服务、节能环保服务、产业金融及融资租赁服务、商务服务、科技服务、服务贸易。

新型服务业更能满足个性化需求

互联网时代，“跨界”是潮流。近年来，生产性服务业与制造业的跨界融合发展趋势愈来愈明显，成为带动生产性服务业加快发展的新趋势。

一方面，制造业服务化的趋势进一步加强，许多交通、电气、装备制造等领域的制造业企业不断剥离制造环节，将业务重点转向服务环节；另一方面，生产性服务业与制造业跨组织融合发展，服务分包、众包模式，创新业务模式纷纷涌现。

座谈会上，与会嘉宾围绕这一话题展开热议。

广州市达意隆包装机械股份有限公司是一家专业研发、生产、销售业态产品包装成套设备的企业。作为一家典型的装备制造企业，达意隆又是怎么看待目前制造业服务化的发展趋势？

该公司总经理助理李竞明认为，国内装备制造业在整体工业基础、产业链发展、核心零部件等方面跟欧美发达国家相比，还存在较大差距。要实现“弯道超车”，就必须采取“服务领先”的战略。

李竞明介绍，他们会通过建立工程实训中心，在输出设备的同时为客户培养输出工程技术人员，提升设备运行的稳定性。同时，深化总集成、总承包的服务模式，将服务延伸到终端客户的产品生产领域。

对此，省经信委生产性服务业处副处长全在勤表示赞同。

全在勤说，广东是制造业大省，未来生产性服务业的最大增长需求就来自先进制造业，主要包括四个方面，一是生产性服务业与先进制造业融合发展的趋势，两者互相转变靠拢，“比如乐视本来属于服务业，后来也做电视机了”。二是围绕先进制造业前中后端提供服务，如前端的工业设计、中端的供应链管理、后端的现代物流业。三是为先进制造业转型提供支撑服务的生产性服务业加速发展，包括金融、科技服务和信息服务等。四是先进制造业配套要素延伸和信息技术创新催生的新业态。

“近几年在经济新常态下，我省经济增速放缓，其中工业制造业增速虽然下降，但总体结构在不断优化调整，特别是智能装备、先进制造业等增长很快，现在工业增加值中先进制造业占了一半。”全在勤指出，工业增长结构的变化，将成为生产性服务业发展的最大拉力。

而作为新业态中的典型代表，这几年一路高歌的电子商务，在广东制造业转型和生产性服务业发展中又起到了怎样的推动作用？

“随着国家跨境综合试验区与自贸区建设深入推进，对于制造业转型来说，电子商务起到一个逼迫推动的作用。”广东省电子商务协会常务副会长兼秘书长程晓这样解释道，之所以用“逼迫”一词，是因为电子商务凭借信息及海量的优势对传统制造业造成了很大的冲击，消费者的需求多样化、多层次、个性化，对企业的产品质量、研发设计、品牌销售和快速反应能力的要求更高，将有效推动传统产业的转型升级。

同时，这也提升了我省出口型制造企业的盈利水平，“外贸净利润可能达到传统贸易的数倍。”程晓说，借助互联网等电子工具，跨境电子商务绕过传统的渠道商和批发商，仅经过工厂、在线平台即可把产品直接送到国外消费者手中，原来的中间成本一部分变成生产商的利润，一部分成为电子商务平台的佣金，剩下的则成为消费者获得的优惠价格。

另一个颇受关注的新兴行业，则是绿色低碳发展。在专家们看来，生产性服务业发展也可以与推进绿色发展、低碳发展相紧密结合，在大力发展低碳节能环保产业的同时，推进减排和生态文明建设。

中国科学院广州能源所研究员赵黛青认为，低碳绿色发展对生产性服务业的促进，一方面是传统产业的低碳化，另一方面是促进新型低碳产业的形成。如带动技术研发、服务咨询、融资等一系列与能源、低碳相关的生产性服务业发展。

发展生产性服务业，政府应如何搭台

在生产性服务业发展的过程中，政府应该扮演什么样的角色？与会嘉宾提出了不少具体建议。

“我们正在凤凰涅槃。”省政府发展研究中心副主任李惠武指出，广东已经进入了工业化中期向中后期过渡的阶段，所以需要高度重视为产业转型升级提供重要动力的生产性服务业，“相对于需求方来说，生产性服务业是供给方。而相对于生产性服务业，政府就是供给方”。

李惠武认为，政府要做的事情就是“造环境，搭平台”。“比如商务服务，建议改成专业服务，把科技、教育都纳入进来。”此外，还要规范市场竞争秩序；鼓励风险投资基金的介入，鼓励服务业企业上市融资；注重知识产权保护；推出优惠政策，例如房租水电等优惠；扶植企业引进人才，解决服务业人才流失的突出问题；还有充分用好自贸区和粤港澳合作平台等。

对此，省金融办政策法规与规划处的赵飞介绍，广东设立了国内首个大学生创业板，为大学生创新创业活动提供多层次融资支持和创业服务的“领投基金”，通过发挥“带投引领”作用，为青年大学生创新创业项目提供资金、技术和管理支持。

省科技厅科技服务与管理处副处长王雅文也在发言中透露，针对年轻人最为关注的创业支持方面，省科技厅将多层次培育大学生创业中心、创业孵化器等创新创业服务主体，积极推进“孵化器+天使投资+创业企业”孵化模式，丰富创新创业服务平台的形式和内容。

“政府最应当做的就是创造一个公开、公平、公正的环境，让企业有充分的创新空间。”佛山市发改局总经济师李斌指出，企业对行业市场的敏感性比政府更强，更关注自己的发展前景，因此，政府应该扶持创新，打造一个利于促进企业发展的软环境。

那么，地方政府如何结合产业基础和特色，引导和推动生产性服务业发展？在这方面，专业镇经济发达的中山市的案例很有代表性。

中山市发展改革局副局长郑延婷介绍，中山最大的产业特色，就是“一镇一品”：25个镇区中有18个专业镇，包含了灯饰、红木、游戏、电子信息等轻工业产品制造行业。与此同时，以先进制造业和高技术产业为主的战略性新兴产业板块也发展迅猛。

为更好地发挥地方政府作用，郑延婷介绍，中山近年来出台了不少政策，鼓励企业向专业化和价值链高端发展。比如今年出台了加快生产性服务业发展实施意见，推动企业向研发设计、物流与供应链管理、电子商务、融资租赁、节能环保、人力资源等十大领域发展。同时，中山积极打造公共服务平台，发展大数据应用公共服务，将大数据应用有序向社会开放。

“其实目前大部分的大数据资源都掌握在政府手里，如果政府逐步实现把信用、交通、医疗、教育等数据向社会合法开放，可以催生一大批生产性服务业产业。”郑延婷表示。此外，中山市打造的17个生产性服务集聚区，也成为现代服务业发展的强有力载体。

“目前，我省已初步形成以广深为龙头，以佛山、东莞、珠海等城市为支点，带动粤东西北地区相关城市共同发展的新格局。”省商务厅服贸处处长毕惠阳透露，下一步，我省将积极推进珠三角服务外包产业集聚区建设，出台我省鼓励服务外包产业发展指导目录，促进产业健康持续发展。预计“十三五”期间，我省服务贸易将保持年均13%、服务外包业务年均15%的增长。

本版摄影：南方日报记者 吴伟洪

省发改委副主任蔡木灵

省政府发展研究中心副主任李惠武

暨南大学产业研究院院长顾乃华

华工现代服务业研究院服务经济研究所所长李冠霖

广东亚太经济研究院院长李志坚

中国科学院广州能源所研究员赵黛青

广东省电子商务协会常务副会长兼秘书长程晓