6月30日，关注大病医保的“工人在线”在南方报业传媒集团举行。南方日报记者 吴伟洪 摄

“老有所养、病有所医”是所有职工最为关注的话题之一。所谓“大病保险”，是指职工和城乡居民参保人在治疗重大疾病时，对于所发生的大额医疗费用在基本医保报销的基础上再次予以报销。

近日，省人社厅在其官网公布了《广东省完善城乡大病保险的实施意见（征求意见稿）》，引发社会热烈讨论。6月30日下午，第32场“工人在线”在南方报业传媒集团举行，本场活动以“倾听工人心声——关注大病医保新政”为主题，围绕大病保险新政与广大职工网友在线交流。

●南方日报记者 刘熠 网络编辑 彭晓枫

大病保险拟向全省职工推开



主持人：《广东省完善城乡大病保险的实施意见（征求意见稿）》将大病保险的保障对象由城乡居民参保人扩大到全体职工。这一举措的初衷是什么？

蔡新艺：征求意见稿中提出要将大病保险向职工医保人群延伸，主要有两点考虑：一是要同步开展职工大病保险，缩小职工医保和城乡居民医保两种制度之间的待遇差距，提升医疗保险的公平性，促进医保城乡一体化。另一个方面，是在贯彻落实国家的有关文件精神，鼓励有条件的地方建立覆盖职工、城镇居民和农村居民有机衔接政策统一的大病保险制度。

目前，广东已有17个地市在开展城乡居民大病保险之外，同步开展了职工大病保险。经过充分的调研，广东具备条件将大病保险在全省范围内向职工推开，所以征求意见稿里提出了这样的建议。目前修改完善的意见已经报给了省政府，具体内容还要以省政府正式文件为准。

报销比例由各地市确定

主持人：什么条件下可以纳入大病医保？

蔡新艺：大病保险是在基本医疗保险报销后的基础上进行的二次报销，主要用于参保人个人负担的，符合基本医保目录的住院医疗费用，可以总结出三个纳入条件：一是参保人患大病住院发生的医疗费用。二是这样的医疗费用要符合基本医保有关目录的规定。三是经基本医保保险之后，参保人个人年度累计的医疗费用超过了统筹地区规定的大病保险的起付标准，在封顶线以下的部分可以纳入保险范围。

比如说佛山某个病人的医疗费用有50万元，基本医保可以报销掉15万元，还有35万元，佛山的起付线是2万元，35万元减掉2万元就是33万元，然后再按照报销比例来报。佛山的封顶线是20万元，也就是说33万元部分也不能全部报销，可以再报销20万元，按照一定的比例，我们要求不低于50%，那么最少可报10万元。但具体报销比例由各地市确定。

“住院二次医保”最高报八成

主持人：有网友询问，工会的“住院二次医保”多少钱一份？是公司帮忙买，还是要自己出钱？

杨敏：职工必须通过公司的工会以团体的形式参加，现在是每人每年交95块钱，这95块钱可以由公司行政或是工会出钱，也可以职工自己出钱，还可以工会、工人、公司各出一部分，但必须以团体的形式参加。

主持人：“住院二次医保”具体报销比例怎么算？

杨敏：“住院二次医保”最大的特点就是职工参加后患病住院时除享受医保待遇之外，医保统筹个人自付部分还可报销80%。这是省总工会2014年以来推广实施职工医疗互助保障的重点项目，通过省总工会赠送的“住院二次医保”，带动各级工会纷纷自筹资金推进实施“住院二次医保”，深受职工欢迎。通过推进“住院二次医保”，省总工会进一步扩大了工会服务职工的广度，推动工会服务由帮困补贴型向普惠型发展。

刘国斌：“住院二次医保”，个人承担的住院费用是由医保起付线的费用、自费药的费用和医保统筹基金个人自付的费用三个部分组成。起付线的费用、自费药的费用，医保是不承担的。医保报销指的是医保统筹基金的部分，这个全省各地不同，以广州的三甲医院为例，医保报销的费用是医保统筹的80%，余下20%称之为医保统筹个人自付部分，这个部分医保也是不报的，“住院二次医保”的对象就是对这个医保统筹的20%部分进行报销。去年“住院二次医保”在医保统筹个人自付部分报销70%，今年1月1日起提高了报销比例，调整为首次80%，第二次70%。

参加基本医保即享大病险

主持人：网友“阳春市民”说，在阳江很多无工作单位的市民通过居委会购买了50元/年的医保，每年银行都通过自己账户扣费，但从没拿到任何凭证，包括医保卡等，医保局也没查到相关资料，这种医保包括了大病医保吗？万一有事该找谁？

王东：这位网友提到没有工作单位的居民在居委会每年花50块钱买医保，这50块钱应该是2014年阳江的标准，个人出50元，政府贴320元，大病医保是自动跟在基本医保里的，也就是说政府从基金里划拨一部分经费，向商业保险机构购买大病保险，生了病花费多的城乡居民，就可以根据相关规定和标准，向社保基金申请二次报销，本质上是政府额外的福利。

这位网友如果目前交了钱，但没拿到任何卡或任何医保手册的话，很可能是没有成功缴费参保，建议可向居委会了解情况，同时向医保行政管理机构了解相关保险办理的情况。

体检项目也可纳入医保报销



主持人：有网友建议，体检项目能否纳入医保报销？

李贵铃：工人体检方面，一些工人认为80—100元的体检，抽血、验尿、看心电图，并不能提早发现高危疾病，有的企业200人报名体检，最后很多人放弃，觉得没用。

蔡新艺：这个建议非常好，医保也有个人账户，个人账户这一块实际上有所放开，包括支持一些体检项目，一些中医“治未病”的项目，也可纳入到医保的报销范围，在这方面我们也做了一定的努力。

医生态度不好可投诉



主持人：有网友问，不同意做手术，医生就赶癌症病人出院怎么办？

冯宏祥：我们专门去医院了解过相关情况，医生、医院和患者之间的沟通上可能有一些问题。目前医院人满为患，任务繁重，病患、医生接触的时间非常短。让医生把每一个问题都解释得很透很清楚，估计现在也有一定难度。怎么解决？现在我们也学习境外的做法，跟民政部门在做医务社工进医院的活动，以此作为加强医生和患者之间沟通的桥梁。如果医生态度真的不好，说了容易造成误会的话，或者患者觉得受到不公正的待遇，都可以向医院的行政部门，甚至医院的上级部门比如卫生计生委投诉咨询。

嘉宾



杨 敏 省总工会副主席

刘国斌 省总工会保障工作部部长

蔡新艺 省人社厅医保处副处长

冯宏祥 省卫计委医政处调研员

王 东 广东科讯律师事务所主任

李贵铃 健康医疗行业专家

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5月份10件事已办结4件

“工人在线”2016年5月份重点关注的10件事，其中涉及工资8件、劳动合同1件、社保和住房公积金1件。经各级工会和相关部门协调处理，目前已办结4件，办理中6件。详细办理过程和办理结果，将在“工人在线”网站和相关媒体公布，可登录网站进行查询。

总策划：黄业斌 莫高义 陈宗文 黄常开

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