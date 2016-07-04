南农从化荔枝旅游文化节暨电商营销节正式启动

从化荔枝成熟时节，桂味挂满枝头。南方日报记者 符超军 摄

南方日报讯 （记者/朱伟良）3日，由南方报业传媒集团、南方农村报主办的从化荔枝旅游文化节暨电商营销节正式启动。荔枝微电影首映、荔枝种植匠授牌、万人同吃荔枝、荔枝自驾游等活动同步上演。以活动为媒，从化还与卜蜂莲花、苏宁云商等巨头签订1万吨荔枝购销订单。

活动开场播出以从化荔枝和生态环境为背景题材的微电影《一封来自北回归线的情书》，讲述从化青年回乡创业、以荔为“媒”的情感故事，电影中不仅有人们对荔枝温馨的集体回忆，也借从化的秀丽，阐述“80后”“90后”新农人对事业的看法和对农业的一份情怀。

而在这些新农人背后默默耕耘的，是隐匿于从化各荔枝园的“民间高手”。这些人各有所长，分别在果园管理、水肥技术把控、高接换种、产品保鲜与深加工等方面有着过硬的技术本领。更难得的是他们“对自己的产品精雕细琢，精益求精”，以这份工匠精神，培植出了能够代表从化的高品质果品。

组办方介绍，这些高品质荔枝果品包括桂味、槐枝、井冈红糯三大特色品种，将在7月份荔枝季里作为从化名片，借助“互联网+”等平台促进产销联动，通过农村电商、连锁商超等渠道送抵千家万户，打响从化水果、花卉等特优农产品品牌。

借助荔枝旅游文化节的开幕，包括泰国正大集团卜蜂莲花连锁超市、都乐（上海）蔬菜贸易、苏宁云商等来自全国各地的采购商30多家与从化有关企业签订了从化荔枝及其加工产品的购销协议，涉及共计约1万吨的新鲜荔枝，占了从化全区今年荔枝产量的50%。从化区农业局负责人表示，虽然从化今年荔枝平均产量比珠三角其他地方略高，价格坚挺。“一是因为从化荔枝管理较好，而且部分经过高接换种，品质有保证；二是从化荔枝各种购销渠道通畅，遇上‘小年’更是供不应求。”