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华农社会学专业首个实践教学基地落户南都民调中心

2016-06-30 08:33:36作者：来源：南方都市报

　　南报讯　华南农业大学社会学专业首个校级实践教学基地6月29日在南方都市报民调中心揭牌启用。这标志着华南农业大学社会学专业开办10年来，首次有了统一固定的实习单位和场所，这也是华南农业大学社会学专业不断加大实践教学，着力培养学生动手能力的重要举措之一。

　　根据华南农业大学与南方都市社签署的实践教学基地建设协议，全国重点大学华农与知名主流媒体南都本着平等自愿、优势互补、互利共赢、协同发展的原则，共建实践教学基地，华农定期安排专业对口学生到南都民调中心进行实践教学，参与南都民调中心的各类民意调查、数据处理，重点培养学生实际动手能力，积累社会调查、市场调查与数据处理、统计分析方面的实践经验。这是华农社会学专业与南都民调全面合作的开始，今后，双方还将发挥各自优势，在更加广泛的领域，开展相关的民意调查研究合作。

　　此前，中山大学社会学专业已经与南都民调合作开展实践教学。至此，广东省内开设社会学专业的两所高校均已牵手南都民调。(南讯)

责任编辑：何洁

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